30-12-2016 14:40

Corridas de São Silvestre em Pinhel e na Covilhã

Pinhel volta a organizar a Corrida de São Silvestre no último dia do ano, numa organização do município com a colaboração da Associação de Atletismo da Guarda.

As provas para todos os escalões têm início pelas 16 horas de sábado, junto ao Palácio da Justiça. As inscrições terminaram ontem, após o fecho desta edição. Variando dos 10 aos 350 euros, haverá prémios monetários para os dez melhores da classificação geral (masculinos e femininos), bem como para os dez melhores dos escalões absolutos e veteranos (masculinos e femininos).

No ano passado venceram Clarisse Cruz (Salgueiros), com o tempo de 34mn24s, e António Pedro Rocha (Gira Sol), em 29mn32s. Na Covilhã, a organização é do CCD Leões da Floresta e o percurso far-se-á nas principais artérias da cidade a partir das 10 horas, o que é uma novidade. A partida será dada junto à sede social do clube e meta fica na Praça do Município. As inscrições terminam amanhã através dos emails cbranco@fpatletismo.org ou leoesdafloresta@gmail.com.