30-12-2016 12:13

Centros de saúde da região abertos no fim-de-semana

Os centros de saúde da região Centro vão reforçar o atendimento na Passagem de Ano, mantendo-se em funcionamento nos dias 31 de dezembro, 1 e 2 de janeiro, anunciou a Administração Regional de Saúde do Centro.

Em nota à imprensa, a ARS adianta que os centros de saúde «que têm consulta aberta para atendimento de casos de doença aguda vão manter-se em funcionamento» naqueles dias «com reforço de equipas e, em caso de necessidade, prolongamento do horário praticado».

«A consulta aberta, que funciona na maioria das unidades de saúde de cuidados de saúde primários da região Centro, dá resposta a situações de doença aguda não urgente, evitando as deslocações desnecessárias às urgências hospitalares», acrescenta a ARS do Centro.