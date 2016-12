29-12-2016 16:33

Sp. Covilhã empata 1-1 com o Marítimo para a Taça da Liga

O Sp. Covilhã empatou esta tarde a um golo na receção ao Marítimo, da Iª Liga, em jogo da primeira jornada da terceira fase da Taça da Liga.

Mike inaugurou o marcador para os locais aos 19', mas os madeirenses empataram pouco antes do intervalo, aos 44', por D'joussé.

Os comandados de Filipe Gouveia integram o grupo C com os primodivisionários Sp. Braga, Rio Ave e Marítimo.