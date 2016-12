29-12-2016 15:27

Exposição de arte sacra no museu do Sabugal

A exposição “Grandes são as obras do Senhor” está patente até 8 de janeiro no Museu do Sabugal.

Organizada pelo município e pela Diocese da Guarda, esta mostra de arte sacra é constituída por peças, objetos litúrgicos e paramentaria representativos de todas as paróquias pertencentes ao concelho do Sabugal e que integram o Arciprestado do Sabugal e o Arciprestado do Rochoso (no concelho da Guarda). A exposição tem entrada livre e pode ser visitada de terça a domingo (exceto no dia 1 de janeiro) das 9h30 às 13 horas e das 14 às 17h30.