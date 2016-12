29-12-2016 14:33

Festejos de Ano Novo começam hoje em São Romão

A vila de São Romão, no concelho se Seia, inicia hoje o programa festivo da passagem de ano. O evento, que decorre no recinto do mercado, inclui atividades ao ar livre, que se prolongam até à madrugada de 1 de janeiro. Esta noite (21h30) atua a banda "Índice", seguida de uma "Réveillon Party" com vários DJ's, e para amanhã (20h45) está agendada uma festa de zumba e a atuação do grupo "Golpe de Estado". No último dia de 2016 a festa da noite mais longa do ano começa às 22h30 com a abertura da "Réveillon Party Zone", prosseguindo com a atuação da banda "Time". O novo ano será recebido com um espetáculo de fogo-de-artifício. O evento é organizado pela União de Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, com o apoio da autarquia de Seia.