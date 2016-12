28-12-2016 14:42

PJ deteve cinco suspeitos por tráfico de estupefacientes e posse ilegal de arma

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda anunciou hoje a detenção de três suspeitos por tráfico de estupefacientes, nos concelhos da Guarda e Manteigas, e de um casal por posse ilegal de arma, em Figueira de Castelo Rodrigo. Os três detidos por tráfico de estupefacientes, com 21, 29 e 30 anos, integravam um alegado grupo responsável pela venda de elevadas quantidades de produtos estupefacientes em várias escolas dos concelhos da Guarda e de Manteigas. Os detidos foram submetidos a primeiro interrogatório judicial e ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva. No concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, a PJ deteve um homem e uma mulher, com 31 e 28 anos, por posse de arma de fogo proibida. De acordo com a PJ da Guarda, as detenções foram efetuadas no âmbito de uma investigação pendente pela prática de um crime de homicídio, estando os detidos na posse ilegal de uma espingarda de calibre 12. O casal foi presente às autoridades judiciárias para eventual decisão sobre o seu julgamento em processo sumário.