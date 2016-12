27-12-2016 19:07

Prémio de melhor jogador do ano vai para Ronaldo

O jogador português conquistou, esta terça-feira, o prémio de melhor jogador do ano de 2016, atribuído nos Globe Soccer Awards. Esta é a quarta vez que Cristiano Ronaldo arrecada este galardão. O jogador não esteve presente na cerimónia de entrega de prémios, que decorreu no Dubai, mas fez questão de agradecer a distinção por videoconferência.