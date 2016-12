27-12-2016 18:40

Morreu a atriz Carrie Fisher

A atriz norte-americana Carrie Fisher, que interpretava a personagem de princesa Leia na saga "Star Wars", morreu esta terça-feira aos 60 anos. A atriz estava hospitalizada em Los Angeles depois de ter sofrido um ataque cardíaco na passada sexta-feira. Carrie Fisher começou no cinema na década de 1970, no filme "Shampoo", de Robert Towne, mas foi com a primeira trilogia da "Guerra das Estrelas", ao interpretar o papel de princesa Leia, que se tornou mais conhecida.