26-12-2016 16:11

Combustíveis aumentam a partir de hoje

O preço dos combustíveis voltou a subir esta segunda-feira.

O aumento na gasolina é de 1,5 cêntimos, enquanto o preço do gasóleo sobe meio cêntimo. Com esta actualização, o preço dos combustíveis atinge o valor mais elevado desde o verão de 2015.

A subida do custo do petróleo e a queda do euro são apontadas como as causas para o aumento.