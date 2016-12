26-12-2016 12:43

Ciências do Desporto da UBI entre os cem melhores departamentos do mundo

O Departamento de Ciências do Desporto da Universidade Beira Interior está entre os 100 melhores do mundo, e é o terceiro em Portugal, de acordo com o ShanghaiRanking, que integra pela primeira vez.

Segundo a UBI, o resultado expressa a evolução deste departamento em termos da investigação científica, a principal atividade analisada no ranking promovido pelo Academic Ranking of World Universities e conhecido recentemente. Foram tidos em conta os artigos publicados na base do “ISI Web of Knowledge”, a qualidade e número de citações dos próprios artigos, a publicação em revistas ou jornais científicos do Top25 desta área e as colaborações internacionais, que estiveram em análise a partir da coautoria.