26-12-2016 10:35

Belmonte celebra a Festa das Luzes

O município celebra, até ao final do mês, a Festa das Luzes – Hanukkah, em hebraico –.

Esta tradição judaica assinala a libertação e purificação do Templo de Jerusalém e a revolta contra os selêucidas liderada por Matatias Macabeu e os seus cinco filhos. A iniciativa inclui a distribuição de bolos hanukkah no Largo do Pelourinho, hoje (18 horas); o lançamento do livro “O Judaísmo em Belmonte no Tempo da Inquisição”, de Jorge Martins, na terça-feira (18 horas), no auditório do Museu Judaico; e a exposição “Os Panos do Sagrado – Símbolos de Fé” no Museu Judaico, a partir de quinta-feira (18 horas).

No dia 30 há um espetáculo de fogo pelos Kinessis no Largo do Pelourinho, com início agendado para as 18 horas. A inauguração da Festa das Luzes acontece hoje (18 horas).