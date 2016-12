23-12-2016 17:15

Modernização do troço ferroviário Covilhã-Guarda apresentada terça-feira

A Infraestruturas de Portugal apresenta na próxima terça-feira, na Guarda, a empreitada de modernização do troço Covilhã-Guarda da Linha da Beira Baixa e o projeto de construção da Concordância das Beiras, entre a Linha da Beira Alta e da Linha da Beira Baixa.

A sessão está agendada para a estação de caminhos-de-ferro da Guarda, a partir das 11h45, e contará com a presença do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.

A conclusão do troço Guarda-Covilhã da linha da Beira Baixa, com 44 quilómetros, tem prioridade “A” no Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas para 2015-2019. A modernização e eletrificação desta ligação entre as duas principais cidades da região implicam um investimento de 80 milhões de euros.

Os comboios não circulam entre a Guarda e a Covilhã desde março de 2009 para permitir a conclusão de uma empreitada que custou 7,5 milhões de euros na melhoria da via entre Caria e Belmonte e mais 2,5 milhões na reabilitação do túnel do Barracão.