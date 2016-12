23-12-2016 15:44

Espetáculo "Numa Bola de Sabão" esta noite em Pinhel

O Pavilhão Multiusos de Pinhel acolhe esta noite (21 horas) o espetáculo solidário "Numa Bola de Sabão", que conta com a participação de alunos e de professores da Academia de Música local.

Os espetadores poderão fazer um donativo à entrada ou adquirir um bilhete de valor simbólico. As receitas reverterão para a Unidade de Apoio a Alunos com Multideficiência do Agrupamento de Escolas de Pinhel.

Em palco vão estar cerca de 70 jovens artistas, a grande maioria dos quais oriundos do concelho de Pinhel.