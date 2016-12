23-12-2016 15:11

Câmara da Covilhã reduz tarifas da água em 2017

A Câmara da Covilhã vai reduzir o preço da água em 2017. A medida foi hoje aprovada por unanimidade na reunião de executivo, mas com críticas da oposição, que considerou a decisão «eleitoralista» e «aquém do necessário».

Segundo o presidente Vítor Pereira (PS), este novo tarifário apresenta uma poupança média na ordem de 30 por cento para os consumidores domésticos, «valores brutalmente inferiores» aos que eram praticados.

Além disso, está prevista uma redução de 35 por cento na tarifa de ligação do serviço, de 45 por cento na tarifa de disponibilidade e ainda de 25 por cento para as instituições particulares de solidariedade social e associações sem fins lucrativos.