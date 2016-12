23-12-2016 11:37

PCP diz que desenvolvimento do interior exige «política patriótica»

O Programa Nacional para a Coesão Territorial «não reflete no essencial as necessárias respostas, com medidas e opções, que vão ao encontro de um real e consequente combate que urge ser feito» para o desenvolvimento do interior, considera o PCP da Guarda.

Em comunicado, a Direção da Organização Regional (DORG) sustenta que para corrigir as desigualdades no território é necessária «a rutura com a política de direita» praticada pelos sucessivos governos e recordam o fecho de serviços públicos, a reorganização das freguesias, a «destruição de mais de 150 mil empregos» na agricultura ou as dificuldades de mobilidade nestas regiões.

Para os comunistas, é necessária uma «política patriótica e de esquerda» que potencie os recursos dos territórios, «que combata as assimetrias, o despovoamento e a desertificação», através, nomeadamente, da «defesa e afirmação do papel do Estado nas suas diversas funções sociais, o respeito pela autonomia do Poder Local e a reposição de freguesias».

O PCP fala também na regionalização e reclama respostas «no plano do emprego com direitos, no apoio à produção – agrícola (privilegiando a exploração familiar), floresta, extrativa; na reindustrialização com a valorização da transformação industrial da matéria-prima regional, na elevação das condições de vida, no apoio à investigação e ao turismo, nas condições de mobilidade, transportes e comunicações».