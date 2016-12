22-12-2016 18:27

Dosímetros dos funcionários da Imagiologia do Hospital da Guarda com «padrões normais» de radiação

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda anunciou hoje que a análise à radiação dos dosímetros dos funcionários do serviço onde está o aparelho de tomografia axial computorizada (TAC), que registou uma fuga, revela «padrões normais».

«As medições efetuadas pela empresa contratualizada pela ULS da Guarda, a Medical Consult, para análise periódica dos dosímetros dos funcionários da Imagiologia, revelam que os valores estão dentro dos parâmetros normais, não existindo qualquer risco para a saúde dos funcionários», adiantou o presidente do Conselho de Administração (CA) da ULS/Guarda, Carlos Rodrigues, em comunicado divulgado hoje.