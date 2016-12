22-12-2016 12:38

Associação Comercial da Guarda garante 1,8 milhões de euros para vários projetos

A Associação Comercial da Guarda (ACG) anunciou que viu ser aprovados alguns dos projetos apresentados em vários concelhos do distrito, num total de mais de 1,8 milhões de euros.

De acordo com a ACG, este financiamento vai beneficiar mais de cem empresas, que empregam cerca de 600 pessoas. Os projetos apoiados vão arrancar em 2017 e são o “Comércio Investe – Celorico da Beira”, de modernização do comércio tradicional daquela vila; o “USABEIRA – Doing Business”, para incentivar oportunidades de negócios na zona de Newark (Estados Unidos); e o “CEG Business Startup”, de fomento do empreendedorismo.

A ACG vai também ser financiada para diversas ações de formação nas áreas do comércio, indústria, serviços, turismo e hotelaria. Em nota de imprensa, a Comercial refere que «ainda se encontram a aguardar decisão de aprovação mais duas candidaturas no valor total de mais 500 mil euros».

No mesmo documento, a ACG, liderada por Miguel Alves, acrescenta que «este foi, desde sempre, o maior número de projetos da Associação aprovados».