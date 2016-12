22-12-2016 12:07

Projeto “Prato Público” para apoiar produtores do Fundão

A Câmara do Fundão vai implementar o projeto “Prato Público”, que pretende contribuir para dinamizar a atividade dos produtores locais através das instituições que fornecem refeições escolares no concelho.

De acordo com o presidente da autarquia, a medida prevê uma majoração em 20 por cento do valor de financiamento atribuído às instituições com as quais o município tem protocolado o fornecimento de refeições escolares desde que estas adquiram a maioria dos bens nos produtores locais.

«O objetivo é o de, através de uma forma inovadora, podermos criar um novo modelo de apoio aos circuitos curtos de comercialização», justificou Paulo Fernandes. Lembrando a importância que a produção local tem na economia do Fundão, o autarca acrescentou que o modelo a aplicar está a ser delineado, designadamente quanto à questão da verificação, mas adiantou que o projeto deverá avançar ainda este ano letivo «nem que seja de forma mais circunscrita numa fase inicial».