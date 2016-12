20-12-2016 21:32

Ângela Costa revalida título

A seleção masculina de Castelo Branco de matraquilhos conquistou o segundo lugar no Nacional das Associações Distritais, disputado em Vizela no passado 9 e 10 de dezembro.

A equipa era formada por João Pinheiro, João Rodolfo, Bruno Silveira, António Henriques e André Machado. Já a seleção feminina (Ângela Costa, Beatriz Rodrigues e Marília Morgadinho) alcançaram a terceira posição, atrás de Lisboa e Minho, respetivamente. Em termos individuais destaque para Ângela Costa (Refugiense), que se sagrou bicampeã nacional ao vencer na final a experiente atleta Inês Salvador (Lisboa). Por sua vez, a colega de equipa Beatriz Rodrigues foi terceira classificada. O mesmo resultado foi conseguido por Luís Clemente (Estrela do Zêzere) nos seniores, enquanto Francisco Adriano (da mesma equipa) foi terceiro nos juniores. Na Supertaça, que opôs as vencedoras do Nacional e da Taça de Portugal de 2015, a grande vencedora foi Ângela Costa (Refugiense).

Entretanto, o selecionador nacional Vítor Fonseca divulgou a convocatória para o Campeonato do Mundo, que se realizará em abril de 2017, na Alemanha. Entre os convocados estão cinco atletas do distrito de Castelo Branco: Francisco Adriano, João Rodolfo e Luís Clemente (todos do Estrela do Zêzere), António Henriques (Sp. Covilhã) e Ângela Costa (Refugiense).