20-12-2016 15:43

Vitória de Guimarães no caminho do Sp. Covilhã na Taça de Portugal

Outra equipa minhota está no caminho dos serranos na Taça de Portugal.

O sorteio realizado esta tarde, na Cidade do Futebol (Oeiras), ditou que o Sp. Covilhã receba o Vitória de Guimarães nos quartos-de-final. Os jogos da sexta eliminatória estão agendados para os dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2017, não sendo ainda conhecida a data da partida entre a formação da IIª Liga e a equipa da Iª Liga.

Hoje, os comandados de Filipe Gouveia ficaram também a saber que, se se apurarem, vão defrontar no Santos Pinto o vencedor do Chaves-Sporting nas meias-finais, que se jogarão a duas mãos a 1 de março e 5 de abril.

A final da prova está marcada para 28 de maio, no Estádio Nacional, no Jamor.