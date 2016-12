20-12-2016 12:15

Cartão Social do Bombeiro em 2017

O Cartão Social do bombeiro será uma realidade em 2017. A garantia foi deixada recentemente pela ministra da Administração Interna.

A medida prevê benefícios para os voluntários e era reclamada há muito pela Liga dos Bombeiros Portugueses. «Neste momento estamos em negociação não só com a Liga dos Bombeiros, como com a Associação de Municípios, porque é um cartão que vai congregar uma serie de benefícios sociais também a nível municipal, portanto, ainda não tenho uma data certa mas 2017 será com certeza», disse Constança Urbano de Sousa.

A reposição da bonificação do tempo de serviço para a contagem da reforma está entre os benefícios que vão integrar o Cartão Social do bombeiro que a Liga quer que sirva de incentivo e de compensação a quem faz voluntariado nos “soldados da paz”.