19-12-2016 17:55

1,5 milhões para regeneração urbana no Sabugal

A Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro deliberou, em definitivo, sobre a segunda fase de avaliação do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) do Sabugal, atribuindo «a classificação qualitativa global de “boa”», nota máxima da escala prevista no respetivo aviso, anunciou o município raiano.

Ao PARU do Sabugal corresponde um investimento total que ronda 1,5 milhões de euros, dos quais cerca de 1,3 milhões são considerados elegíveis e serão comparticipados em 1,1 milhões de euros pelo FEDER. Segundo a autarquia, esta aprovação vai permitir «renovar a estrutura verde do Largo da Fonte, requalificar a Rua 5 de Outubro, a Praça da República e o Largo de S. Tiago, mas também criar uma escultura verde (jardim temático alusivo ao “Milagre das Rosas”) e reabilitar um edifício para criação do Centro de Artes e Ofícios». A apresentação pública do PARU deverá acontecer brevemente.