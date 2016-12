19-12-2016 16:48

PJ da Guarda deteve suspeito de abuso sexual de menino de 4 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 34 anos, no concelho de Almeida, pela alegada prática de crimes de abuso sexual de um menino de quatro anos.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, os crimes terão ocorrido no final de 2014 e início de 2015, «na residência comum do detido e da vítima, bem como de outros familiares comuns».

O suspeito, sem qualquer atividade profissional, foi presente a tribunal para primeiro interrogatório, tendo ficado sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.