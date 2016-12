19-12-2016 15:37

Fuga de radiação fecha TAC no Hospital da Guarda

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda confirmou hoje a existência de uma fuga de radiação no aparelho de tomografia axial computorizada (TAC) do hospital, mas afirmou tratar-se de uma situação que não oferece «perigosidade» para a saúde.

«De alerta é, mas de perigosidade para a saúde, não me parece que seja», declarou em conferência de imprensa o presidente do Conselho de Administração da ULS.

Apesar da situação, Carlos Rodrigues adiantou que o CA tomou «todas as precauções possíveis» e pediu que a situação fosse examinada por duas empresas «para haver uma transparência completa».

«Qualquer das empresas é unânime no alerta que junto ao vidro da observação [na janela de observação da sala de trabalho do técnico para a sala onde o doente está a realizar o exame] há, de facto uma radiação superior ao normal. Só aí, em mais nenhum local da sala», disse Carlos Rodrigues, segundo o qual logo que a situação foi conhecida, na sexta-feira, «por precaução», foi encerrado o serviço de TAC.