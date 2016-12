19-12-2016 11:13

Gouveia derrota Anadia

O Desportivo de Gouveia recebeu e venceu, ontem, o Anadia por 2-1.

No jogo da 14ª jornada da série D do Campeonato de Portugal marcaram Quim Teixeira (39') e Traore (56') pelos serranos. Os visitantes reduziram aos 77', por Forbes.

O Gouveia continua na sexta posição da classificação, com 21 pontos.