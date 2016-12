18-12-2016 21:09

AD. Fornos de Algodres vence Sp. Mêda

As duas equipas, ambas da primeira divisão da distrital da Guarda, defrontaram-se hoje num jogo, maioritariamente, liderado pela AD. Fornos de Algodres que acabou por vencer 2-0.

Este era um jogo decisivo, tendo em conta que as equipas se encontravam na liderança com 24 pontos cada uma. Com a vitória de hoje, a equipa de Fornos de Algodres acumulou 3 pontos, perfazendo um total de 27. Neste momento, AD. Fornos de Algodres é a equipa que lidera o campeonato distrital da primeira divisão.