18-12-2016 10:04

Alípio de Melo é hoje homenageado

A homenagem ao primeiro presidente da Câmara Municipal de Gouveia, eleito após o 25 de abril, decorre hoje (10h30) no salão nobre do município. O início do evento será marcado por uma sessão evocativa do homenageado. A iniciativa termina com um almoço de convívio (13 horas) no restaurante "O Albertino". Esta sessão de homenagem insere-se no programa "40 anos de poder local democrático" e a sua realização contou com o apoio do município e freguesia de Gouveia.