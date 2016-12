17-12-2016 20:21

Passeio solidário de Natal decorre amanhã

O passeio solidário de Natal do Moto Clube da Guarda (MCG) está agendado para amanhã. A iniciativa terá início por volta das 9:30h, na Alameda Santo André. Está programada, para as 10 horas, uma missa na capela do Hospital Sousa Martins, que será seguida pela bênção dos veículos de duas rodas dos motociclistas. A meio da manhã (11 horas) vão ser entregues bens a famílias carenciadas. Depois do almoço, os motociclistas dirigem-se para a cidade natal e daí partem (15 horas) para o Retail Park da Guarda. O evento terminará, por volta das 16 horas, com a receção ao Pai Natal e entrega de donativos, recolhidos pelo MCG, às crianças do Refúgio Ana Luísa, da Casa da Criança da Guarda. A atividade é organizada pelo MCG em parceria com o Voluntariado da ULS Guarda, Refúgio Ana Luísa e Diplix Audio.