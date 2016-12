17-12-2016 17:06

Exposição do artista Menne inaugurada hoje na ANAC

Entre tons e texturas, das asas da imaginação à tela, o objetivo é «deixar que as cores se expressem». O artista Menne inaugura hoje, pelas 18 horas, uma exposição de pintura. A mostra estará aberta ao público na sede da Associação da Caixa Geral de Depósitos (ANAC), situada na Rua do Comércio, na Guarda.