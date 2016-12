17-12-2016 12:13

Orçamento camarário para 2017 aprovado por maioria na Guarda

A Assembleia Municipal da Guarda aprovou ontem, por maioria, o orçamento camarário para 2017, no valor global de 43,5 milhões de euros, incluindo 6,6 milhões dos Serviços Municipalizados.

As grandes opções do plano e o orçamento do município, liderado por Álvaro Amaro (PSD/CDS-PP), foram aprovados com 50 votos a favor, seis abstenções (duas de eleitos da CDU e quatro do PS) e 14 votos contra (dois do BE e 12 da bancada do PS).

A recuperação e remodelação das vias de comunicação urbanas e interurbanas, a regeneração urbana, a aposta nas áreas rurais, com novas obras e repavimentação das vias, e a revisão do Plano Diretor Municipal são algumas das apostas para 2017.

Para além disso, também o apoio às famílias, o «reforço da Guarda como cidade educadora» e o desenvolvimento de ações de natureza solidária são intenções da autarquia para o ano que se avizinha.

Em 2017, o município da cidade mais alta do país pretende reforçar o apoio às associações do concelho e apostar na cultura e na promoção de grandes eventos multidisciplinares com impacto em retorno económico e mais fluxo turístico.