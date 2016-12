17-12-2016 11:24

Concurso de couves de Natal está a decorrer em Celorico da Beira

O evento começou hoje (9 horas) na Praça Sacadura Cabral, em Celorico da Beira. Esta é a sexta edição do concurso, promovido pela União de Freguesias de São Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego.

As couves serão avaliadas por um júri de três elementos, que premiará a melhor couve de Natal em função do peso, da aparência e do diâmetro. O evento termina, por volta das 12 horas, com um almoço de convívio.