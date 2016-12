16-12-2016 17:30

Mentora desportiva de Éder hoje na Guarda

A “coach” Susana Torres está hoje na Guarda para uma palestra motivacional.

A sessão terá início às 18 horas no auditório do Instituto Português do Desporto e da Juventude e é direcionada ao grupo “Casas do Interior”, que inclui as agências da imobiliária RE/MAX em Viseu, Guarda, Castelo Branco e Portalegre.

Susana Torres ficou conhecida por ter «mudado a vida» do jogador português Éder, autor do golo da vitória da seleção nacional no Euro2016.