16-12-2016 17:08

Couves de Natal a concurso em Celorico da Beira

O sexto concurso de couves de Natal acontece sábado, a partir das 9 horas, na Praça Sacadura Cabral, em Celorico da Beira, numa organização da União de Freguesias de São Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego.

O evento começa com a exposição das couves a concurso e termina com um almoço convívio. O presidente da Junta promotora recorda que o desafio surgiu de «uma ideia de um produtor» e que a iniciativa pretende divulgar as couves produzidas no concelho e «prestar uma justa homenagem» aos antigos horticultores de Celorico da Beira.

Segundo José Rocha Gonçalves, as inscrições terminam hoje (dia 15) na sede da Junta de Freguesia. As hortaliças serão avaliadas por um júri de três elementos, que premiará a melhor couve de Natal em função do peso, aparência e diâmetro.

A organização adianta que este ano serão atribuídos dois prémios surpresa para os dois horticultores mais jovens, sendo que o objetivo é incentivar «os mais novos na arte da horticultura». As couves a concurso serão oferecidas aos bombeiros celoricenses, que posteriormente as colocarão à venda.