16-12-2016 14:56

Ministra da Justiça inaugura Loja do Cidadão em Belmonte

Francisca Van Dunen, ministra da Justiça, inaugura hoje (15 horas) a Loja do Cidadão de Belmonte.

A entrada em funcionamento deste serviço em parte do edifício do antigo mercado da vila foi adiada por duas vezes devido a atrasos na execução das obras de adaptação. A Loja do Cidadão disponibilizará vários serviços desconcentrados da administração pública, nomeadamente da área da agricultura, finanças, registos e notariado, Segurança Social, bem como serviços da autarquia. Segundo o município, a intervenção teve um custo global de 448 mil euros. Na cerimónia participarão também a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques; a secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca; e o presidente da Agência para a Modernização Administrativa (AMA), Pedro Silva Dias.