16-12-2016 12:18

“Pinhel de Natal” começa hoje

O programa de animação natalícia “Pinhel de Natal” começou hoje com a chegada do Pai Natal à Praça Sacadura Cabral, no centro histórico da “cidade-falcão”.

O evento prolonga-se até dia 25 e vai proporcionar aos pinhelenses e aos visitantes um vasto conjunto de atividades que «pretendem fazer desta quadra um momento de encontro e de partilha». A principal atração do “Pinhel de Natal” vai ser a “fábrica de brinquedos” instalada no Parque Municipal da Trincheira, que estará aberta para satisfazer os desejos dos mais novos a partir de sábado. Música, teatro, espetáculo de marionetas e sessões de “showcooking” são outras das iniciativas programadas para os próximos dez dias. Com este certame, que estará aberto ao público de forma gratuita, o município pretende «proporcionar novos motivos de atração, assim como dinamizar e promover a cidade e o concelho».