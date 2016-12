16-12-2016 10:29

JSD de Foz Côa demarca-se da escolha de Artur André Xavier para candidato à Câmara

A polémica está instalada no PSD de Vila Nova de Foz Côa. A seção local da JSD defende a recandidatura de Gustavo Duarte à Câmara e demarcou-se da concelhia, que, na terça-feira, deliberou propor o nome do seu presidente, Artur André Xavier, para candidato nas próximas autárquicas.

Em comunicado, a comissão política da JSD sustenta que o atual presidente da Câmara é «o candidato mais natural que o PSD deverá apresentar e apoiar ao próximo ato eleitoral» e também que Gustavo Duarte, que cumpre o segundo mandato, é «o melhor preparado para ganhar as próximas autárquicas em Vila Nova de Foz Côa».

A secção fozcoense da juventude social-democrata liderada por Luís Rebelo sublinha que «não se revê na atitude tomada e assumida por alguns membros da comissão política local. (…) Aliás, a JSD não se revê na opção política que consta de uma “ata” que o próprio PSD partilhou na sua página do Facebook», lê-se no comunicado.

Os jotas pedem, por isso, que a escolha do candidato à Câmara seja concretizada após serem «ouvidos os militantes» em reunião de plenário, conforme referem os estatutos. Em declarações a O INTERIOR, Luís Rebelo confirma que recebeu convocatória para a reunião da passada terça-feira por SMS, mas que dela não constava a eleição do candidato do PSD à Câmara. «Se soubesse que era para isso teria ido a Foz Côa [trabalha e reside em Coimbra] e votaria no eng. Gustavo Duarte, cuja obra realizada nos últimos sete anos é bem conhecida e fala por si. Não bate a bota com a perdigota», afirmou o dirigente, que é também vice-presidente da Distrital da JSD.