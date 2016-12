15-12-2016 18:48

Karaté solidário amanhã na Secundária da Sé (Guarda)

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas da Sé e o Clube de Karaté Shotokan da Guarda, em parceria com o grupo disciplinar de Educação Física, organizam amanhã uma mega aula de karaté solidária.

A atividade decorre a partir das 9 horas, na Escola Secundária da Sé. Segundo a organização, cada participante poderá contribuir com um bem alimentar que reverterá para a Associação de Aldeias de Crianças SOS.