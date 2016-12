15-12-2016 17:50

Seia adere ao “Compromisso Pagamento Pontual”

A Câmara de Seia aderiu ao projeto “Compromisso Pagamento Pontual”, uma iniciativa da ACEGE - Associação Cristã de Empresários e Gestores que prevê o pagamento no prazo acordado aos fornecedores.

«A inexistência de uma cultura de pagamento no prazo acordado constitui um estrangulamento para o desenvolvimento das empresas e para o crescimento da economia. Esta realidade tem um impacto devastador, sendo visível no número de falências que origina, no desemprego que cria e na concorrência desleal que provoca», recorda a autarquia presidida por Carlos Filipe Camelo (PS). Nesse sentido, a Câmara reconhece que «é vital a generalização deste procedimento que irá contribuir para o crescimento económico de todo o país», sendo também «um passo» para que o concelho seja «um território atrativo para a atividade empresarial e onde os negócios florescem num ambiente de grande confiança entre partes», sublinha a edilidade em comunicado.