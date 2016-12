15-12-2016 16:01

Passagem de Ano Académica esta noite na Guarda

A Passagem de Ano Académica acontece hoje na Guarda.

O evento, promovido pelo Associação Académica, decorre no Largo João de Deus a partir das 18h30. Os cabeças de cartaz são os DJ's Left, Sofia Naf e É Nois.

Antes, os estudantes podem participar numa mega aula de zumba, seguida do jantar. A música começa a partir das 22h30 e será apenas interrompida pela contagem decrescente para as doze badaladas e por um um espectáculo pirotécnico.