15-12-2016 15:08

Eleições para a AAUBI decorrem hoje

Decide-se hoje o futuro da Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI). Com o lema “Movimenta a Mudança”, a Lista M é a única que vai a votos.

Liderada pela aluna de Ciências de Farmacêuticas, Raquel Curto, a lista apresenta como prioridade a «política educativa», refere em comunicado. Desta forma os candidatos à liderança da AAUBI consideram que a associação «deve ser uma estrutura capaz de interpretar os sinais, delinear estratégias com sentido de oportunidade, bem como orientar a agenda associativa no sentido que considerar mais vantajoso para a defesa dos estudantes da comunidade ubiana». É desta forma que Raquel Curto espera aproximar os estudantes e os núcleos da associação que os representa. Sendo o abandono escolar um tema cada vez mais presente, o combate ao mesmo será um dos focos da equipa de Raquel Curto através de «esclarecimentos junto dos estudantes e da defesa da reintrodução do Programa Retomar, que apoiava a reinserção de indivíduos que abandonaram os seus estudos».