15-12-2016 14:19

EPABI e Banda da Covilhã dão concertos

A Covilhã acolhe por estes dias vários concertos para assinalar a quadra natalícia.

A orquestra de sopros da EPABI atuou hoje no Teatro Municipal sob a direção do professor Carlos Salazar, para um recital destinado às crianças das escolas da cidade. No sábado (21h30) a música toma conta da Igreja da Santíssima Trindade onde vão atuar a orquestra sinfónica e a orquestra de guitarras, ambas da EPABI dirigidas por Carlos Salazar e João Tiago Correia. O concerto tem entrada livre e acontece em parceria com o Conservatório Regional de Música da Covilhã. Também a Banda da Covilhã tem previstos alguns recitais na sua sede (Av. Frei Heitor Pinto), no fim-de-semana, com entrada gratuita. O primeiro é de instrumento e de música de câmara, no sábado (16 horas), e o segundo, no domingo (à mesma hora), é um concerto de Natal protagonizado pela Banda e alguns convidados. Nestes dois dias realiza-se igualmente um mercado de Natal nas instalações da coletividade.