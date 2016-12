15-12-2016 11:38

Natal chega ao centro histórico da Covilhã

Até 8 de janeiro, as ruas do “coração” da “cidade neve” vão acolher diversas atividades natalícias.

Entre as iniciativas programadas, para miúdos e graúdos, estão um mercado natalício, concertos e atuações de dança. O objetivo é «fazer com que os covilhanenses e aqueles que visitam a cidade se desloquem para o centro da Covilhã», refere a autarquia. Além disso, o município pretende impulsionar o comércio tradicional daquela zona oferecendo uma hora e meia gratuita a quem estacione nos silos do mercado e na Praça do Município.