14-12-2016 17:04

Teatro do Calafrio estreia "O Ingénuo" no TMG

“O Ingénuo” é a nova produção do Teatro do Calafrio, que está em cena no TMG até sábado. A peça, encenada por Américo Rodrigues, estreia esta noite (21h30).

Trata-se de um texto icónico do dramaturgo e pensador francês Voltaire, que, a pretexto da ingenuidade da personagem principal, satiriza as incoerências das práticas religiosas e da profunda corrupção vivida na corte francesa do século XVII. “O Ingénuo” tem adaptação teatral de Daniel Rocha e interpretação de Américo Rodrigues, Ana Couto, Carlos Morgado, César Prata, Daniel Rocha, Fátima Freitas, Luciano Amarelo, Suzete Marques e Valdemar Santos.

É a quinta produção do Calafrio – que o grupo dedica ao médico Vasco Queiroz.