14-12-2016 15:55

Homem detido no Canhoso com pistola de 6,35 mm transformada

A Polícia Judiciária da Guarda deteve um homem, no Canhoso (Covilhã), na posse ilegal de uma pistola de calibre 6,35 mm., transformada.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal, a arma foi disparada pelo suspeito «no decurso de uma rixa com outro indivíduo, ocorrida por motivos fúteis, naquela localidade, todavia, sem causar quaisquer ferimentos e/ou danos».

A PJ adianta que o detido, com 52 anos, foi presente a tribunal para eventual submissão a julgamento em processo sumário.