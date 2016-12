12-12-2016 17:47

Requalificação da Rua do Comércio volta à estaca zero

A Câmara da Guarda revogou hoje a adjudicação da requalificação da Rua do Comércio.

A decisão, aprovada por unanimidade, acontece depois da empresa à qual a empreitada tinha sido entregue ter considerado que não poderia efetuar a obra tal como estava projetada.

A Bricantel justificou a sua posição em sete pontos e o executivo não teve outra opção que anular o procedimento, tendo apresentado na reunião de Câmara de hoje um novo projeto de arquitetura para a mesma rua, mas com um custo inferior em mais de meio milhão de euros.

O projeto inicial implicava um investimento de 636.695 euros, acrescidos de IVA, o alternativo divulgado hoje será da ordem dos 158.646 euros, mais IVA. «É uma intervenção mais minimalista porque entendemos que a Rua do Comércio deve ser melhorada, ser mais confortável e mais bela», disse Carlos Chaves Monteiro.

Segundo o vice-presidente da autarquia, que presidiu à sessão desta tarde, esta obra «é necessária e será realizada até ao final do mandato».