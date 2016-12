12-12-2016 17:18

Associação Comercial da Guarda prestes a abrir espaço de cowork

O Cowork Empresarial da Guarda (CEG) dinamizado pela Associação Comercial está prestes a abrir na sede da ACG.

Nesse sentido, os empreendedores que ali se pretendam instalar devem consultar o regulamento e preencher o formulário de pré-inscrição em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDgSWpUjWpWTWVV-bKplhV7SB5O_6_YeC9ad1FkrVnXlz3QA/viewform?c=0&w=1 que está disponível no site www.acg.pt e no facebook oficial da Associação. Além disso, está a decorrer hoje na associação um seminário de apresentação CEG Business Startup em que participam António Leitão Gomes (IAPMEI), Pedro Maranha (presidente da Incubadora WRC), Teresa Paiva (IPG) e o Grupo CH, que vão divulgar o projeto.

O CEG será um espaço onde os empreendedores poderão partilhar conhecimentos, uma vez que se pretende albergar várias áreas de negócios, e poderão contar com o acompanhamento da ACG até à fixação no mercado de trabalho.

O projeto surgiu após a Comercial ter realizado um estudo de mercado que identificou quais os serviços e os espaços que são imprescindíveis para o sucesso de uma empresa incubada, tendo concluído pela «pertinência da abertura de um espaço deste género na sua sede, com todos os serviços que se revelaram prioritários». O CEG disponibiliza serviços de consultadoria e “mentoring”, bem como equipamento informático, instalações e comunicações. Pode acolher dez empreendedores que, em contrapartida, pagarão 50 euros por mês, sendo que os projetos serão avaliados ao fim de meio ano. Aquando da apresentação do projeto, Miguel Alves, presidente da ACG, assumiu que o objetivo era apoiar 30 empresários em dois anos.