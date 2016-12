12-12-2016 15:05

Rede de transportes coletivos de Trancoso arrancou hoje

Depois de Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo chegou a vez do município de Trancoso implementar uma rede de transportes coletivos no concelho.

O serviço, denominado “Trancoso SIM”, tem como objetivo complementar os circuitos existentes para a população mais distante e/ou sem meios próprios de mobilidade até à sede do concelho. A iniciativa é concretizada com a Transdev, que vai disponibilizar mini autocarros, e contempla cinco circuitos (um por dia útil) de ligação da periferia a Trancoso, um circuito urbano que liga diariamente alguns dos pontos principais da cidade e ainda um sistema de transporte a pedido. «A ideia é permitir que os munícipes possam ter ao seu dispor meios de transporte adequados às suas necessidades e que lhes permitam circular, a um preço meramente simbólico, pelas diversas freguesias e deslocar-se à sede de concelho», adianta a Câmara presidida por Amílcar Salvador.

Os preços são de um euro por cada viagem (circuitos semanais e transporte a pedido) e de 0,50 euros dentro da “cidade de Bandarra”. A autarquia adianta que o “Trancoso SIM” será gratuito até ao final deste mês, sendo que os circuitos de ligação à periferia iniciar-se-ão todos os dias às 9h30, em direção ao centro de Trancoso, acontecendo o regresso às 12h45.