12-12-2016 10:23

Gasóleo e gasolina sobem 2 cêntimos a partir de hoje

Os combustíveis sofrem, pela terceira vez consecutiva no ano, um aumento. Esta subida é justificada pelo agravamento do preço do petróleo que está a ser negociado a mais 52 dólares por barril. Em apenas uma semana, o preço do petróleo sofreu um aumento de 5%, sendo que no último mês a subida rondou os 10%.