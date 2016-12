12-12-2016 10:17

Município do Sabugal divulga empresas de sucesso

“Bons Exemplos Made In Sabugal – Apresentação de casos de sucesso empresarial do concelho” é o mote para a conferência que o município raiano está a promover hoje no auditório municipal.

Nesta primeira sessão participam a Enat, a Olipal e a Robinil, enquanto a Fnway Consulting fará uma abordagem dos incentivos financeiros destinados ao setor empresarial no “Portugal 2020”. A iniciativa inclui uma visita às instalações destas empresas. «O objetivo desta iniciativa é a divulgação das potencialidades, oportunidades, e, ao mesmo tempo, elencar os vários obstáculos com que se deparam empresas sediadas num concelho de interior através do exemplo de três empresários de sucesso, que, com resiliência e muito trabalho, continuam a fazer da interioridade uma oportunidade», refere a autarquia.