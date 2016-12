12-12-2016 09:54

Desportivo de Gouveia perde em Águeda

O Desportivo de Gouveia perdeu ontem, em Águeda, com o Recreativo local por 1-0. Após este jogo da 13ª jornada da série D do Campeonato de Portugal, os serranos permanecem no sexto lugar da geral com 17 pontos.